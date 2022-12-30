В частности, прогнозируемый коридор курса доллара может расшириться до 40 – 42 гривен за доллар. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал директор департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК" Герман Марченко.

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Предугадать все невозможно, особенно то, что может произойти неожиданно и повлиять на конъюнктуру рынка. Однако возможные колебания курса в течение 2 первых месяцев года вряд ли превысят 3%,

– считает банкир.

Каким будет курс в начале месяца

По словам Германа Марченко, в первую неделю января ситуация на валютном рынке не изменится.

Максимальные возможные колебания не пересекут предел 0,5 грн за доллар (колебания в диапазоне 1% в сложных экономических и военных условиях вполне допустимы). Следовательно, курс вряд ли пересечет отметку в 42 гривны, а скорее будет оставаться в пределах 40-41 гривны,

– прогнозирует эксперт.

Уверенности в этом добавляет и то, что НБУ в ближайшие 1,5-2 недели прогнозирует стабильность на валютном рынке. В целом ситуация на валютном рынке в первую неделю 2023 будет опираться на:

стратегию Национального банка по удержанию баланса между спросом и предложением на наличную валюту

эффективность новых депозитных конвертационных программ, направленных на удовлетворение спроса преимущественно на наличный доллар

уровень инфляции

Курс доллара сегодня

Курс валют в банках

По данным Минфина, 30 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 40,20 гривен (+20 копеек против 29 декабря), а купить за 40,80 гривны (+20 копеек). Наличное евро банки покупают за 42 гривны (+25 копеек), а продают в среднем за 42,77 гривны (+17 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,40 гривны (+5 копеек), а продают – за 40,81 гривны (+22 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,35 гривны (+10 копеек), а продажа – 42,80 гривны (-28 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,60 грн (+20 копеек), а продажа – 40,80 грн (+25 копеек). Евро покупают по 42,40 гривны (+15 копеек), а продают по 42,70 гривны (+20 копеек).

Напомним, ранее мы писали о том, каким курс гривны будет в 2023 году.