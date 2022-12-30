В саме, прогнозований коридор курсу долара може розширитися до 40 – 42 гривень за долар. Про в коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" Герман Марченко.

Актуально Санкції працюють: рубль знецінився до восьмирічного мінімуму

Передбачити все неможливо, особливе те, що може статися зненацька та вплинути на кон’юнктуру ринку. Проте можливі коливання курсу впродовж 2 перших місяців року навряд чи перевищать 3%,

– вважає банкір.

Яким буде курс на початку місяця

За словами Германа Марченко, в перший тиждень січні ситуація на валютному ринку не зміниться.

Максимальні можливі коливання не перетнуть межу 0,5 грн за долар (коливання у діапазоні 1% у складних економічних і воєнних умовах цілком припустиме). Відтак, курс навряд чи перетне позначку в 42 гривні, а радше залишатиметься в межах 40-41 гривні,

– прогнозує експерт.

Впевненості в цьому додає і те, що НБУ у найближчі 1,5-2 тижні прогнозує стабільність на валютному ринку. Загалом ситуація на валютному ринку в перший тиждень 2023 року спиратиметься на:

стратегію Національного банку України з утримання балансу між попитом і пропозицією на готівкову валюту

ефективність нових депозитних конвертаційних програм, спрямованих на задоволення попиту переважно на готівковий долар

рівень інфляції.

Курс долара сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 30 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,20 гривень (+20 копійок проти 29 грудня), а купити за 40,80 гривні (+20 копійок). Готівкове євро банки купують за 42 гривні (+25 копійок), а продають в середньому за 42,77 гривні (+17 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,40 гривні (+5 копійок), а продають – за 40,81 гривні (+22 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,35 гривні (+10 копійок), а продаж – 42,80 гривні (-28 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,60 гривні (+20 копійок), а продаж – 40,80 гривні (+25 копійок). Євро купують по 42,40 гривні (+15 копійок), а продають за 42,70 гривні (+20 копійок).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким курс гривні буде у 2023 році.