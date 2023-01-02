Традиционно в начале месяца валюта укрепляется из-за массовой выплаты зарплат. Поэтому, по словам банкира Анны Золотько, в первую неделю года следует ожидать легкого роста курса иностранных валют.
Актуально Курс доллара может измениться уже в январе
В первые дни 2023 г. на наличном рынке все еще может наблюдаться повышенный спрос на валюту. В этот период возможны попытки поднять курс выше отметки 41 гривен. Но во второй половине недели спрос на валюту со стороны населения должен начать снижаться, что даст толчок к укреплению гривни.
В целом же, по мнению эксперта, в течение следующей недели стоимость доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 40,2-41,2 гривны.
В конце года валюта выросла в цене
На минувшей неделе доллар в украинских банках подорожал в среднем на 30 копеек. По словам эксперта, цены поднимались в ожидании роста спроса на рынке.
Рост курса в понедельник-вторник оказался слишком динамичным, поэтому в середине недели на рынке произошла коррекция: стоимость доллара чуть-чуть снизилась до 40,5-40,6 гривны. Из-за повышенного спроса в последние дни года на рынке доминировали тенденции к ослаблению гривны, а стоимость доллара вплотную приблизилась к уровню 41 гривны.
– отмечает Анна Золотько.
Эксперт добавляет, что спрос на иностранную валюту в последнюю неделю 2022-го рос и в безналичном сегменте. Объем интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке за последние 5 рабочих дней стремительно вырос до 1,1 миллиарда.
Для сравнения в среднем за декабрь показатель составил 624 миллионов долларов,
– рассказывает банкирша.
Каким доллар будет в течение 2023 года
- По словам банкира Германа Марченко, в период с января по февраль, по словам банкира Германа Марченко, коридор валютного курса может стать несколько шире: от 40 до 42 гривен. По крайней мере, до марта 2023 года на валютном рынке будет сохраняться курсовая стабильность. В целом же в 2023 году главным ориентиром может стать заложенный в госбюджете курс на уровне 42 – 45 гривен, рост ВВП на уровне 3%, а также инфляционный прогноз до 25% по итогам года.
- По мнению экономиста Олега Пендзина, спрогнозированный Минэкономики курс в конце 2023 года на уровне 45,3 – 45,4 гривны в реальности может быть намного прочнее.