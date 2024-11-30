Долар на початку грудня: чи буде валюта різко змінюватися

Валютний експерт запевняє, що у перший тиждень грудня не варто очікувати неспокою щодо курсу долара. Все ж Нацбанк проводить досить ефективну політику зі стримування впливу інфляції на курсові показники. Водночас на ринку можуть бути незначні кроки вниз, а потім вгору, але вони будуть несуттєвими.

Чого чекати на ринку валют з грудня

В Україні інфляція може перетнути позначку в 10% за 2024 рік, повідомляє для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий. За його словами, це може вплинути й на курс американського долара, але попри все різкого росту ціни не передбачається, а будь-які зміни будуть повільними.

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Водночас Лєсовий називає "бюджетний чинник" не загрозливим для ринку. Після вересневого збільшення дефіциту із запланованих 1,53 трильйона гривень до 1,8 трильйона такий "розрив" вірогідно покриватиметься новими надходження міжнародної фіндопомоги та внутрішніми джерелами.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Зауважу, що протягом 2 – 8 грудня ми спостерігатимемо досить звичне явище: подекуди курси валют "тупцюватимуть" на одному місці, роблячи незначні кроки вниз, а потім вгору. Крім того, не забуваймо, що на валютному ринку діє режим "керованої гнучкості", який майже виключає будь-які стрімкі курсові зміни.

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Якого курсу долара чекати

Але от важливим у цей період для валютного ринку стане активність продавців, особливо на готівковому ринку. Річ у тім, що на наступний тиждень припадає Свято Миколая.

Ми не виключаємо, що частина громадян, що має заощадження у валюті, може продати її для того, щоб придбати рідним подарунки та приготуватися до майбутніх свят. Отже, є шанс, що попит і пропозиція в контексті свят будуть досить врівноваженими, що обов’язково позначиться на відносній стабільності курсів,

– додає банкір.

Таким чином, коридори валютних коливань наступного тижня виглядатимуть так:

міжбанк: 41,4 – 41,8 гривні за долар,

готівковий ринок: 41,5 – 42 гривні за долар.

Підсумовуючи Лєсовий зауважив, що на початку грудня валютний ринок перебуватиме в комфортних умовах, попит і пропозиція можуть перебувати в балансі, як на міжбанку, так і на готівковому ринку.