Офіційний курс лише трішки виріс: яка вартість на сьогодні

На сьогодні долар від НБУ подорожчав всього на 3 копійки, а євро взагалі подешевшало на 20 копійок. Втім, вартість валют все ще становить понад 38 гривень та 42 гривні відповідно.

Офіційний курс 2 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 2 січня сягнув 38,01 гривні за долар. Вартість виросла на 3 копійки проти курсу 29 грудня 2023 року.

Читайте також Ростуть перед Новим Роком: які продукти здорожчали перед святом

Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 42 гривень, що на 20 копійок менше, ніж було на тому тижні.

Яким буде офіційний курс долара та євро 3 січня:

Долар – 38,08 гривні,

Євро – 41,72 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 2 січня долар коштує:

В банках купівля становить 38,2 гривні , а продаж – 39,1 гривні.

, а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 38,05 гривні , а продаж – 39,85 гривні.

, а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,50 гривні, а продаж – 39,34 гривні.

Курс долара у перший тиждень січня

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на міжбанківському ринку залишиться діяти режим "керованої гнучкості", де Національний банк України втручатиметься для забезпечення балансу валютного ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку У перший тиждень року ситуація на валютному ринку буде досить прогнозованою, адже всі процеси, що відбуваються, не виникають зненацька й не раптово не зникають. Зазвичай на початку року, особливо в післясвятковий період, спостерігається до певної міри "млявість", як у стані покупців, так і продавців.

Курс на міжбанку буде коливатися у межах 0,2 гривні, а планові валютні межі на міжбанківському ринку прогнозуються на рівні 37,5 – 38 гривень за долар.

Курс долара на готівковому ринку також залишиться стабільним, із поточними коливаннями, які не перевищують 0,3 гривні. А курсові межі у районі 37,5 – 38,5 гривні за долар.

Очікується, що перший тиждень року на валютному ринку України буде для курсу стабільним.