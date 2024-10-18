У 2025 році зростання долара не уникнути: за скільки доведеться купляти валюту

Прогнозується, що вже наприкінці 2024 року курс долара до гривні подорожчає. Найімовірніше, що ціна може перетнути позначку в 42 гривні за валюту. На 2025 рік очікується, що ціна не залишатиметься на місці також.

Що прогнозують на наступний рік

У коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин розповів, що у бюджет на наступний рік була закладена цифра середньорічного курсу. Наразі вона становить 45 гривень.

До теми Долар у новому 2025 році: чого очікувати від ціни валюти

Зверніть увагу! Цього літа Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на наступні 2 роки, тобто з 2025 року по 2027 рік. Відтак середній курс долара очікується наступного року до 45 гривень (45,6 гривні на грудень), у 2026 році – до 46,5 гривні (45,9 гривні на грудень), а у 2027 році – до 46,4 гривні (46,2 гривні на грудень).

Відтак до кінця цього року курс може сягнути 42,5 гривні за долар, а у 2025 році надалі рости вгору.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Тобто починати ми будемо десь із 42 гривень, а закінчувати (2025 рік – 24 Канал) – на рівні 47,5 гривні.

Таким чином, наприкінці 2025 року цілком можливо, що 100 доларів в Україні будуть коштувати вже не трішки більше, аніж 4 100 гривень, як на сьогодні, а понад 4 700 гривень.