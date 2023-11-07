Курс в банках, обмінниках та на чорному ринку: чи продовжує долар дешевшати

На сьогодні в обмінниках України спостерігається затишшя щодо вартості долара, адже купівля валюти не змінилася. Водночас в банках є певний спад, але несуттєвий.

Курс валют у банках

Станом на ранок 7 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,3 гривні (-10 копійок проти 6 листопада), а продаж – 37,82 гривні (-7 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 39,9 гривні (+10 копійок), а продаж – в середньому за 40,5 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,35 гривні (без змін), а продаж – 37,75 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(без змін), а продаж – (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,95 гривні (+6 копійок), а продаж – 40,33 гривні (-4 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,55 гривні (-8 копійок), а продаж – 37,67 гривні (-8 копійок).

(-8 копійок), а продаж – (-8 копійок). Євро купують за 40,15 гривні (без змін), а продають за 40,35 гривні (-5 копійок).

Як може змінитися долар цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що у перших числах листопада було зафіксоване майже трикратне зростання попиту на валюту. Він у більшості припав саме на безготівковий ринок.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку З одного боку – це відволікало попит з готівкового ринку, а з іншого – певна частина купленої безготівкової валюти через різницю у курсах зрештою потрапила на готівковий ринок у вигляді пропозиції. А це, своєю чергою, спровокувало подальше зниження вартості долара у готівковому сегменті.

На думку експертки, протягом цього тижня українцям варто очікувати, що вартість готівкового долара буде в межах 37,5 – 37,9 гривні за долар.

На цьому тижні відбудеться поступове уповільнення тенденцій до подальшого зміцнення гривні. У безготівковому сегменті, вірогідно, протягом найближчих 5 днів спостерігатиметься корекція курсу,

– додає Золотько.