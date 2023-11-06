Курс валют у банках

Станом на ранок 6 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,4 гривні (без змін проти 3 листопада), а продаж – 37,89 гривні (-1 копійка).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 39,8 гривні (+10 копійок), а продаж – в середньому за 40,4 гривні (+3 копійки).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,28 гривні (-13 копійок), а продаж – 37,76 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.

(-13 копійок), а продаж – (-1 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,13 гривні (+33 копійки), а продаж – 40,6 гривні (+31 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,63 гривні (-1 копійка), а продаж – 37,75 гривні (без змін).

(-1 копійка), а продаж – (без змін). Євро купують за 40,15 гривні (+14 копійок), а продають за 40,4 гривні (+20 копійок).

Яка зараз ситуація на валютному ринку

У коментарі 24 Каналу економіст Ярослав Жаліло розповів, що гривня укріплюється внаслідок теперішніх особливостей побудови української фінансової системи. А це приплив валюти в рамках міжнародної допомоги, пожвавлення експорту, циклічність на валютному ринку тощо.

Ярослав Жаліло Економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Є достатньо потужний приплив в країну валюти в рамках міжнародної фінансової допомоги. За різними каналами, це і грантова, і позикова допомога. Ці кошти, які приходять, потім вливаються на український ринок, і відповідно вони насичують попит на валюту на міжбанківському ринку.

Осінні пожвавлення експорту теж сприяють припливу валюти в країну, як і циклічність на валютному ринку, яка пов'язана зі сплатою податків щоквартально.

Цікаво, що експерт виділяє ще один чинник – аграрний бізнес.

Аграріям треба робити певні запаси: закуповувати для тваринництва корми, вносити необхідні хімікати в землю тощо. Це теж потребує коштів, і якщо кошти зберігалися, як валютний виторг у валюті, то зараз вони теж можуть конвертуватися,

– пояснює Ярослав Жаліло.

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