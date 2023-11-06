Курс валют в банках

По состоянию на утро 6 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,4 гривны (без изменений против 3 ноября), а продажа – 37,89 гривны (-1 копейка).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 39,8 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 40,4 гривны (+3 копейки).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,28 гривны (-13 копеек), а продажа – 37,76 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.

(-13 копеек), а продажа – (-1 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,13 гривны (+33 копейки), а продажа – 40,6 гривны (+31 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,63 гривны (-1 копейка), а продажа – 37,75 гривны (без изменений).

(-1 копейка), а продажа – (без изменений). Евро покупают за 40,15 гривны (+14 копеек), а продают за 40,4 гривны (+20 копеек).

Какая сейчас ситуация на валютном рынке

В комментарии 24 Каналу экономист Ярослав Жалило рассказал, что гривна укрепляется в результате нынешних особенностей построения украинской финансовой системы. А это приток валюты в рамках международной помощи, оживление экспорта, цикличность на валютном рынке.

Ярослав Жалило Экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований Имеется достаточно мощный приток в страну валюты в рамках международной финансовой помощи. По разным каналам, это и грантовая, и заемная помощь. Эти приходящие средства затем вливаются на украинский рынок, и соответственно они насыщают спрос на валюту на межбанковском рынке.

Осенние оживления экспорта тоже способствуют притоку валюты в страну, как и цикличность на валютном рынке, которая связана с уплатой налогов ежеквартально.

Интересно, что эксперт выделяет еще один фактор – аграрный бизнес.

Аграриям нужно делать определенные запасы: закупать для животноводства корма, вносить необходимые химикаты в землю. Это тоже требует средств, и если средства хранились, как валютная выручка в валюте, то сейчас они тоже могут конвертироваться,

– объясняет Ярослав Жалило.

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