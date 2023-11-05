Какие причины того, что курс доллара дешевеет

По словам экономиста Ярослава Жалило, передает 24 Канал, гривна сейчас укрепляется, а вот доллар падает. Одной из причин этого является международная финансовая помощь.

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Ярослав Жалило Экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований По разным каналам, это и грантовая, и заемная помощь. Эти приходящие средства затем вливаются на украинский рынок, и соответственно они насыщают спрос на валюту на межбанковском рынке.

Притоку валюты способствует еще и оживление экспорта осенью. Несмотря на то, что ситуация с экспортом зерна затруднена, существуют другие механизмы, позволяющие вывозить зерно.

Несмотря на то, что ситуация с экспортом зерна затруднена, существуют другие механизмы, позволяющие вывозить зерно. Цикличность на валютном рынке – это время, когда налоги уплачиваются ежеквартально. Соответственно бизнесы, имевшие валютную выручку и придерживавшие ее, "выбрасывают" эти деньги на валютный рынок. Это тоже укрепит гривну.

Экономист Илья Несходовский добавляет в комментарии 24 Каналу, что большое влияние на изменение гривны имеет Нацбанк. Все потому, что регулятор по сравнению с предыдущим месяцем продал валюты на 1 миллиард долларов больше и по сравнению со средним уровнем – на 1,5 миллиарда долларов больше.

Илья Несходовский Экономист, руководитель аналитического направления сети "АНТС" Впрочем, золотовалютные резервы уменьшились до 39 миллиардов. Логику этого я не объясню, но это главная причина, почему именно так.

А что с курсом на наличном рынке

В банках: по состоянию на утро 3 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,4 гривны, а продажа – 37,9 гривны.

а продажа – В обменниках: покупка доллара в среднем на уровне 37,45 гривны , а продажа – 37,85 гривны , по данным finance.ua.

, а продажа – , по данным finance.ua. На черном рынке: покупка доллара в среднем на уровне 37,64 гривны, а продажа – 37,75 гривны.

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