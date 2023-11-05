Які причини того, що курс долара дешевшає
За словами економіста Ярослава Жаліла, передає 24 Канал, гривня зараз укріплюється, а от долар падає. Однією із причин такого є міжнародна фінансова допомога.
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За різними каналами, це і грантова, і позикова допомога. Ці кошти, які приходять, потім вливаються на український ринок, і відповідно вони насичують попит на валюту на міжбанківському ринку.
- Припливу валюти сприяє ще й пожвавлення експорту восени. Попри те, що ситуація з експортом зерна ускладнена, існують інші механізми, які дозволяються вивозити збіжжя.
- Циклічність на валютному ринку – це час, коли податки сплачуються щоквартально. Відповідно бізнеси, які мали валютний виторг й притримували його, "викидають" ці гроші на валютний ринок. Це теж зміцніє гривню.
Економіст Ілля Несходовський додає у коментарі 24 Каналу, що чималий вплив на змінення гривні має Нацбанк. Все через те, що регулятор у порівнянні з попереднім місяцем продав валюти на 1 мільярд доларів більше й у порівнянні з середнім рівнем – на 1,5 мільярда доларів більше.
Втім золотовалютні резерви зменшилися до 39 мільярдів. Логіку цього я не поясню, але це головна причина, чому це саме так.
А що з курсом на готівковому ринку
- У банках: станом на ранок 3 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,4 гривні, а продаж – 37,9 гривні.
- В обмінниках: купівля долара в середньому на рівні 37,45 гривні, а продаж – 37,85 гривні, за даними finance.ua.
- На чорному ринку: купівля долара в середньому на рівні 37,64 гривні, а продаж – 37,75 гривні.