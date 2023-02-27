Яким буде курс долара у перший тиждень березня

Хвиля зміцнення готівкового курсу гривні, що почалася у січні, залишалася актуальною й минулого тижня. На думку банкірки, учасники ринку спробують розхитати курс ще раз, скориставшись перехідним періодом, однак це навряд зазнає успіху.

Ситуація на готівковому ринку

У коментарі 24 Каналу, банкірка Анна Золотько зауважує, що з понеділка по неділю курс продажу долара на готівковому ринку знизився майже на 20 копійок до 39,55 – 39,60 гривень за долар.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Декілька спроб розвернути курсовий тренд, що спостерігалися минулого тижня, зрештою не були успішними: пропозиція валюти перевищує попит на неї, а отже національна валюта України продовжує потроху зміцнюватися.

Чого чекати від курсу цього тижня

Банкірка не виключає, що цього тижня учасники готівкового валютного ринку спробують ще раз змінити тенденції, що панують на ринку від початку січня, користуючись перехідною датою та посиленням виплат зарплат українцям.

Проте, на думку Золотько, шанси на успіх й цього разу здаються не надто високими з огляду на два фактори:

по-перше, тривалий тренд на зниження курсу долара сам по собі знижує попит на готівкову валюту з боку населення;

по-друге, схоже, що споживчий попит в Україні потроху оживає, що відволікає частину гривневої ліквідності від валютного ринку.

Вона зауважує, що про це свідчить індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі, що його розраховує Держстат. За підсумками останнього опитування підприємців, у першому кварталі 2023 року індикатор зріс на 3,4% до +10%. Разом з тим підкреслює, що впевнено казати про релевантність цієї гіпотези можна буде лише з часом.



На мою думку, наступний тиждень на готівковому валютному ринку курс долара утримуватиметься в діапазоні 39,2 – 40 гривень за долар,

– резюмує Золотько.

Який зараз готівковий курс