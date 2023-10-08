Чи "взлетить" долар: експерт пояснив чи варто масово купляти валюту

Після скасування фіксованого курсу готівковий курс теж може подорожчати. Такі події викликають хвилювання серед населення, які намагатимуться масово скуповувати валюту. Втім чи розумно це робити зараз – розповідає експерт.

Зміни від НБУ – це позитивно чи негативно для населення

Економіст Олег Гетман розповів 24 Каналу, що безумовно зміна фіксованого курсу на хоча б обмежено гнучкий – це позитивно для економіки країни. За його словами чимало експертів говорили про зміну вже пів року, адже фактори для того, щоб переходити до гнучкого курсу чи частково гнучкого курсоутворення склались.

Читайте також Курс долара в середині жовтня: які чинники повпливають на вартість валюти

Відтак в Україні зараз немає шаленого дефіциту валюти, а міжбанк більш-менш збалансований через надходження валюти величезних обсягах допомоги – у вигляді грантів, кредитів, макрофіну. Відтак це навіть провокує надлишок валюти.

Олег Гетман Спеціаліст Економічної експертної платформи Водночас через те, що відбуватиметься помірна девальвація гривні, для громадян це буде не зовсім добре.

Однак економіка цього потребує. В Україні відбувається дисбаланс імпорту та експорту. Наприклад, країна імпортує на 20 мільярдів більше, ніж експортує.

Саме за умови таких перекосів – і щоб мінімізувати їх та збільшити експорт – в країнах з нормальною економікою національна валюта потроху девальвує, щоб знайти точку рівноваги між експортом та імпортом.

Чи варто скуповувати валюту зараз

За словами Гетмана долар нікуди не "взлетить". Експерт запевняє, що шаленого росту ціни не буде й девальвації також, адже все контрольовано. Тому розганяти паніку та скуповувати валюту не варто.

Золотовалютні резерви зараз на рівні 40 мільярдів доларів. Цього достатнього для того, щоб стримувати коридор 37 – 37,5 гривні ще довго.

Втім інше питання – як населення буде зберігати свої заощадження: