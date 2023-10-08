Изменения от НБУ – это положительно или отрицательно для населения
Экономист Олег Гетман рассказал 24 Каналу, что, безусловно, изменение фиксированного курса на хотя бы ограниченно гибкий – это положительно для экономики страны. По его словам, многие эксперты говорили об изменении уже полгода, ведь факторы для того, чтобы переходить к гибкому курсу или частично гибкому курсообразованию сложились.
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Следовательно, в Украине сейчас нет безумного дефицита валюты, а межбанк более или менее сбалансирован из-за поступления валюты в огромные объемы помощи – в виде грантов, кредитов, макрофина. Это даже провоцирует избыток валюты.
В то же время из-за того, что будет происходить умеренная девальвация гривны, для граждан это будет не совсем хорошо.
Однако экономика в этом нуждается. В Украине происходит дисбаланс импорта и экспорта. К примеру, страна импортирует на 20 миллиардов больше, чем экспортирует.
Именно при таких перекосах – и чтобы минимизировать их и увеличить экспорт – в странах с нормальной экономикой национальная валюта понемногу девальвирует, чтобы найти точку равновесия между экспортом и импортом.
Стоит ли скупать валюту сейчас
По словам Гетмана доллар никуда не "взлетит". Эксперт уверяет, что безумного роста цены не будет и девальвации тоже, ведь все контролируемо. Поэтому разгонять панику и скупать валюту не стоит.
Впрочем, другой вопрос – как население будет сохранять свои сбережения:
- Если у человека есть гривны и они вложены в военные облигации или ОВГЗ в доходность 18% годовых, то точно не следует никуда двигаться. И эти доходы с процентов перекроют все негативы.
- Если у человека депозит под 14% годовых в гривнах, то тоже не нужно делать ничего. Ведь 14% годовых – это больше, чем возможная девальвация и инфляция.
- Однако если люди сохраняют гривны просто "под матрасом", тогда следует с ней что-то сделать. То есть купить на нее валюту, военные облигации или положить на депозит.
- Если наличных достаточно много, то даже лучше купить недвижимость и сдавать ее в аренду, или же открыть свой микробизнес.