Усе залежить від міжнародної допомоги: що буде з доларом у червні

Курс долара на початку літа обіцяє бути стабільним, але тільки за умови наявності міжнародної допомоги. Також на коливання валюти може повпливати "зернова угода", якщо її не продовжать.

Від чого залежатиме курс долара на початку літа

Банкіри вважають, що на початку літа курс долара не буде сильно змінюватися у разі продовження стабільної допомоги від міжнародних партнерів. Інвестиційний банкір Сергій Фурса зауважив, що навіть, якщо "зернову угоду" не продовжать, готівковий курс – не відчує це на собі.

Читайте також Долар далі летить вниз: який курс в обмінниках та банках

Щодо долара до кінця весни поки що не очікується ніяких змін курсу. Ситуація на ринку дуже стабільна і завдяки західній підтримці резерви НБУ наростають, якогось тиску на гривню просто немає. Теоретично це може вплинути на готівковий ринок. Але це якщо аж в принципі вона буде зірвана, то тоді справді буде проблема для гривні. Але найближчим часом нічого такого не очікується,

– пояснив банкір.

Аналогійну думку висловив старший економіст CASE-Ukraine Володимир Дубровський – він вважає, що все залежить від фінансової підтримки партнерів.

Поки що, поки в нас є фінансування від партнерів, то, думаю, суттєвих змін не буде. Можемо утримувати курс на більш-менш стабільному рівні, принаймні, щоб він був керованим,

– сказав він.

За його прогнозом, курс долара може бути не спокійним, якщо "зернову угоду" взагалі не приймуть, тоді можливе коливання у межах 1 гривні.

Який курс долара 12 травня