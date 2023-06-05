Долар нижче 37 гривень: чи обвалиться курс ще більше цього тижня

Попри те, що зараз курс долара падає вниз, наприкінці травня на ринку спостерігалося помірне зростання. Пік курсу становив 37,15 гривні. Втім на початку червня гривня почала зміцнюватися. Очікується, що долар перебуватиме в діапазоні не нижче 37 гривень цього тижня.

Долар не перевищуватиме 37,6 гривні

У коментарі 24 Каналу Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, нагадує, що минулого тижня курс долара розпочав помірне зростання.

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Таким чином ринок реагував на наближення перехідної дати та ймовірного зростання попиту на іноземну валюту у період виплат зарплат.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Частково ці очікування справдилися: 20 травня був зафіксований помірний сплеск попиту та зростання від’ємного сальдо операцій фізосіб з валютою, що був зафіксований НБУ. Проте, як і в кілька минулих місяців, цього разу очікування виявилися завищеними. Тож вже з 1 червня гривня почала стрімко зміцнюватися.

За останніми спостереженнями на піку курс гривні зростав до 37,15 гривні за долар. На думку банкірки, вказаний рівень є локальним мінімумом й цього тижня слід очікувати на невеличку корекцію курсу.

що тренд на зміцнення гривні обмежує попит та збільшує пропозицію: ті з українців, хто планував продати долари чи євро, намагаються це зробити якомога раніше.

Водночас покупці, навпаки, вичікують на більш прийнятний курс. Але такі тенденції, зазвичай, не є тривалими і як тільки динаміка курсового руху уповільнюється, відбувається корекція.

На мій погляд, цього тижня вартість американського долара на готівковому ринку перебуватиме в діапазоні 37 – 37,6 гривні за долар,

– додає Анна Золотько.

Курс долара на сьогодні

Станом на ранок 5 червня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,00 гривні (-10 копійок проти 2 червня), а купити за 37,50 гривні (-5 копійок).

(-10 копійок проти 2 червня), а купити за (-5 копійок). В обмінниках: купівля – 36,92 гривні (-8 копійок), а продаж – 37,32 гривні (без змін).

(-8 копійок), а продаж – (без змін). На чорному ринку купівля валюти на рівні 37,10 гривні (-10 копійок), а продаж – 37,20 гривні (-17 копійок).

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