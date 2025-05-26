Одна валюта не змінилася, а інша подорожчала: який курс валют сьогодні
- Долар у банках майже без змін, а євро зріс: продаж по 47,55 гривні, купівля по 46,77 гривні.
- У червні банкір прогнозує, що офіційний курс долара може зрости до 42 гривень.
Поки долар в банках майже без змін, а на чорному ринку додав всього на декілька копійок в ціні, то євро показує суттєвий ріст. Лише на чорному ринку валюта при купівлі та продажу перетнула позначку у 47 гривень.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 26 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (без змін проти 23 травня) та продаж по 41,75 гривні (-5 копійок).
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- Купівля євро проходить по 46,77 гривні (+17 копійок), продаж – по 47,55 гривні (+25 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,53 гривні (+2 копійки), а продати по 41,57 гривні (+5 копійок).
- Купівля євро по 47,15 гривні (+25 копійок), а продаж по 47,34 гривні (+23 копійки).
Курс в обмінниках
- Станом на 23 травня, долари купують у середньому по: 40,87 гривні (-11 копійок), а продають по 41,55 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 46,70 гривні (-3 копійки), а продають по 47,65 гривні (-20 копійок).
Що буде з доларом та євро
Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що у червні рубікон у 42 гривні для офіційного курсу долара може бути подолано.
Втім не варто очікувати надміру швидких змін. Крім того, прогноз впирається в безліч чинників, які не можливо врахувати, що називається "заздалегідь".
Банкір очікує, що офіційний курс долара буде в межах 41,6 – 42 гривень за долар. Водночас ситуація з курсом євро буде дзеркальною до долара на світових ринках.
Зауважте! Курсове співвідношення буде на такому рівні: 1 євро = 1,05 – 1,15 долара.