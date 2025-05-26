Одна валюта не змінилася, а інша подорожчала: який курс валют сьогодні

Поки долар в банках майже без змін, а на чорному ринку додав всього на декілька копійок в ціні, то євро показує суттєвий ріст. Лише на чорному ринку валюта при купівлі та продажу перетнула позначку у 47 гривень.

Курс валют у банках

Станом на ранок 26 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (без змін проти 23 травня) та продаж по 41,75 гривні (-5 копійок).

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Купівля євро проходить по 46,77 гривні (+17 копійок), продаж – по 47,55 гривні (+25 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,53 гривні (+2 копійки), а продати по 41,57 гривні (+5 копійок).

(+2 копійки), а продати (+5 копійок). Купівля євро по 47,15 гривні (+25 копійок), а продаж по 47,34 гривні (+23 копійки).

Курс в обмінниках

Станом на 23 травня, долари купують у середньому по: 40,87 гривні (-11 копійок), а продають по 41,55 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-11 копійок), а продають (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46,70 гривні (-3 копійки), а продають по 47,65 гривні (-20 копійок).

Що буде з доларом та євро

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що у червні рубікон у 42 гривні для офіційного курсу долара може бути подолано.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Втім не варто очікувати надміру швидких змін. Крім того, прогноз впирається в безліч чинників, які не можливо врахувати, що називається "заздалегідь".

Банкір очікує, що офіційний курс долара буде в межах 41,6 – 42 гривень за долар. Водночас ситуація з курсом євро буде дзеркальною до долара на світових ринках.

Зауважте! Курсове співвідношення буде на такому рівні: 1 євро = 1,05 – 1,15 долара.