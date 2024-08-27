Де курс долара та євро майже не змінився за останню добу

Поки в банках та в обмінниках ціна купівлі та продажу долара і євро коливається вверх та вниз, на чорному ринку змін щодо вартості валют майже не відбулося.

Курс валют у банках

Станом на 27 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,15 гривні (+5 копійок проти 26 серпня) та продаж – по 41,60 гривні (+9 копійок).

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Купівля євро відбувається по 45,80 гривні (+20 копійок), а продаж – по 46,45 гривні (+25 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,40 гривні (без змін), а продати – по 41,50 гривні (без змін).

(без змін), а продати – по (без змін). Купівля євро по 46 гривень (без змін), а продаж по 46,19 гривні (-6 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,80 гривні (-17 копійок), а продають – по 41,58 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(-17 копійок), а продають – по (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46 гривень (+19 копійок), а продають – по 46,40 гривні (+5 копійок).

Що відбувалося на валютному ринку

За словами банкірки Анна Золотько, з якими вона поділилася з 24 Каналом, на цьому тижні на ринку спостерігатимуть тенденції минулого тижня. Відтак прогнозується, що амплітуда курсових коливань може дещо зрости на міжбанку, а на готівковому ринку реакція не буде такою гнучкою.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ближче до кінця тижня через початок періоду виплат зарплат українцям, можливе невелике подорожчання долара. Слід відзначити, що у період завершення канікул українці потребують більше гривневої ліквідності для підготовки дітей до навчання. Тому цього разу вплив "зарплатного" чинника, на мій погляд, буде обмеженим.

Очікується, що курс американської валюти протягом тижня перебуватиме в діапазоні 41,30 – 41,70 гривень за долар.