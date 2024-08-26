Курс валют у банках

Станом на 26 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (без змін проти 23 серпня) та продаж – по 41,51 гривні (-4 копійок).

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Купівля євро відбувається по 45,60 гривні (-5 копійок), а продаж – по 46,20 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,40 гривні (+5 копійок), а продати – по 41,50 гривні (+5 копійок).

(+5 копійок), а продати – по (+5 копійок). Купівля євро по 46 гривень (+15 копійок), а продаж по 46,25 гривні (+16 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,20 гривні (+12 копійок), а продають – по 41,60 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(+12 копійок), а продають – по (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46 гривень (+34 копійки), а продають – по 46,40 гривні (+9 копійок).

Якого курсу чекати цього тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на валютному ринку зміни трансформувалися в нові "коридори" очікуваних/допустимих змін.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Як і в попередній тиждень основні коливання американського долара відбуватимуться в межах 41 – 41,7 гривні за долар на міжбанку та 41 – 42 гривні за долар на готівковому ринку з ймовірним досить повільним зміщенням нижньої межі коридорів.

Згідно із запровадженим режимом "керованої гнучкості", ринок надалі працюватиме під наглядом регуляторних органів.

Цікаво! Такий підхід має на меті стабілізувати обмінний курс шляхом своєчасних валютних інтервенцій, забезпечуючи баланс між попитом і пропозицією.

Впродовж цього тижня очікують, що коридори валютних коливань буду на рівні:

міжбанк – 41 – 41,7 гривні за долар та 43,5 – 45,5 гривні за євро,

– 41 – 41,7 гривні за долар та 43,5 – 45,5 гривні за євро, готівковий ринок – 41 – 42 гривні за долар та 43,5 – 46,5 гривні за євро.

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