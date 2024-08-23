Курс валют у банках
- Станом на 23 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (без змін проти 22 серпня) та продаж – по 41,55 гривні (-5 копійок).
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- Купівля євро відбувається по 45,65 гривні (+5 копійок), а продаж – по 46,20 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна по 41,35 гривні (-9 копійок), а продати – по 41,45 гривні (-7 копійок).
- Купівля євро по 45,85 гривні (без змін), а продаж по 46,09 гривні (+4 копійки).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по 41,16 гривні (+8 копійок), а продають – по 41,58 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 45,75 гривні (+6 копійок), а продають – по 46,18 гривні (-9 копійок).
Який прогноз на вересень
За словами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, восени може відбутися поступовий "рух" до зростання курсових показників.
Нагадаю, що зміни курсів валют стане об’єктивною відповіддю на зростання інфляції (за підсумками року вона може скласти 8,5%). Однак, як це спостерігається від початку року, жодні зміни не будуть різкими, руйнівними, зі збереженням поперемінних трендів з висхідного на спадний і навпаки.
Очікується, що офіційний курс долара може становити 41,3 – 41,8 гривні за долар. Водночас допустимий коридор валютних змін: 41,2 – 42 гривні за долар на міжбанку та 41,2 – 42,2 гривні за долар на готівковому ринку.
Нагадуємо! Коридори валютних коливань цього тижня можуть становити 41 – 41,7 гривні за долар та 43,5 – 45,5 гривні за євро на міжбанку та 41 – 42 гривні за долар та 43,5 – 46,5 гривні за євро на готівковому ринку.