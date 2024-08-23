Яка валюта в Україні популярніша

Ще раніше для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що попри суттєву популярність долара, доля євро в Україні таки зростає.

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Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Річ у тім, що зараз українці можуть виїхати з України лише через Європу, а для цього потрібно мати євро. Крім того, є зростання щодо використання євро в платежах: НБУ почав публікувати альтернативну статистику щодо євро, яка потрібна для інтеграції з Євросоюзом.

В пресслужбі "Глобус Банку" кажуть, що з початком Великої війни попит взагалі на основні валюти, до яких відносять долар та євро, зріс щонайменше в 1,5 – 2 рази.

Але суто за відчуттями ⅔ цього попиту – це було природним намаганням громадян вберегти заощадження від знецінення, конвертувавши їх у валюту. До того ж НБУ 24 лютого 2024 року ввів жорсткі валютні обмеження та зафіксував курс,

– пояснюють у фінустанові.

Відтак попри періодичні зростання популярності євро, долар продовжував залишатися головною валютою.

Зауважте! Понад 70% всіх операцій з купівлі та продажу здійснюється через долар. А усі бюджетні розрахунки України прив’язані знову ж таки до курсу американської валюти.

Курс долара та євро 23 серпня