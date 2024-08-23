Какая валюта в Украине более популярна

Еще раньше для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что несмотря на существенную популярность доллара, доля евро в Украине таки растет.

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Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Дело в том, что сейчас украинцы могут выехать из Украины только через Европу, а для этого нужно иметь евро. Кроме того, есть рост по использованию евро в платежах: НБУ начал публиковать альтернативную статистику по евро, которая нужна для интеграции с Евросоюзом.

В пресс-службе "Глобус Банка" говорят, что с началом Великой войны спрос вообще на основные валюты, к которым относят доллар и евро, вырос минимум в 1,5 – 2 раза.

Но чисто по ощущениям ⅔ этого спроса – это было естественным стремлением граждан уберечь сбережения от обесценивания, конвертировав их в валюту. К тому же НБУ 24 февраля 2024 года ввел жесткие валютные ограничения и зафиксировал курс,

– объясняют в финучреждении.

Поэтому несмотря на периодические рост популярности евро, доллар продолжал оставаться главной валютой.

Заметьте! Более 70% всех операций по покупке и продаже осуществляется через доллар. А все бюджетные расчеты Украины привязаны опять же к курсу американской валюты.

Курс доллара и евро 23 августа