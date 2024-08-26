Курс валют в банках

По состоянию на 26 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (без изменений по сравнению с 23 августа) и продажа – по 41,51 гривны (-4 копеек).

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Покупка евро происходит по 45,60 гривны (-5 копеек), а продажа – по 46,20 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,40 гривны (+5 копеек), а продать – по 41,50 гривны (+5 копеек).

(+5 копеек), а продать – по (+5 копеек). Покупка евро по 46 гривен (+15 копеек), а продажа по 46,25 гривны (+16 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,20 гривны (+12 копеек), а продают – по 41,60 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(+12 копеек), а продают – по (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46 гривен (+34 копейки), а продают – по 46,40 гривны (+9 копеек).

Какого курса ждать на этой неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на валютном рынке изменения трансформировались в новые "коридоры" ожидаемых/допустимых изменений.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Как и в предыдущую неделю основные колебания американского доллара будут происходить в пределах 41 – 41,7 гривны за доллар на межбанке и 41 – 42 гривны за доллар на наличном рынке с вероятным достаточно медленным смещением нижней границы коридоров.

Согласно введенному режиму "управляемой гибкости", рынок в дальнейшем будет работать под наблюдением регуляторных органов.

Интересно! Такой подход имеет целью стабилизировать обменный курс путем своевременных валютных интервенций, обеспечивая баланс между спросом и предложением.

В течение этой недели ожидают, что коридоры валютных колебаний буду на уровне:

межбанк – 41 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45,5 гривны за евро,

– 41 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45,5 гривны за евро, наличный рынок – 41 – 42 гривны за доллар и 43,5 – 46,5 гривны за евро.

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