Долар суттєво подешевшав: як змінився курс за вихідні

Курс долара продовжує впевнено знижуватись. Долар відійшов під психологічної позначки у 42 гривні не лише в банках, але й обмінниках та на чорному ринку.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 3 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 41,20 гривень за долар при купівлі (-20 копійок проти 30 вересня). Тоді як продають її за 42 гривні за долар (-10 копійок).

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Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 39,50 гривень (без змін), а продають в середньому за 40,80 гривні за євро (+20 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 41,45 гривні (-41 копійка), а продають – за 41,94 гривні (-23 копійки), за даними finance.ua.

(-41 копійка), а продають – за (-23 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,66 гривні (-43 копійки) та продаж – 40,38 гривні (-47 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,60 гривні (-35 копійок), а продаж – 41,82 гривні (-38 копійок).

(-35 копійок), а продаж – (-38 копійок). Євро продають по 39,78 гривні (-32 копійок), а купують за 40,20 гривні (-40 копійок).

Яким буде курс цього тижня: прогноз

Банкірша Анна Золотько, у коментарі 24 каналу нагадала, що гривня минулого тижня зміцніла, а курс знизився на майже гривню. Той факт, що на тлі новин щодо псевдореферендумів та подальших подій гривня навпаки зміцніла, означає, що ринок "відпрацював" ці новини раніше, ще на рівні очікувань, під час попередньої хвилі зростання курсу. Тож фактичні події не стали несподіванкою і не вплинули на курс.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку За умови більш-менш рівного інформаційного поля, цього тижня курс гривні до долара буде знаходитися в коридорі 41,2 – 42,2 гривні за долар. Але будь-які серйозні загальні зміни можуть викликати більші коливання.

Нагадаємо! У бюджеті-2023 середньорічний курс долара закладений на рівні 42 гривень, однак наприкінці 2023 року прогнозовано сягне 50 гривень.

Що буде з курсом у жовтні

Економічний експерт, у коментарі 24 каналу, розповів, що у разі затримки фінансової допомоги від ЄС НБУ може підвищити офіційний курс долара. Зараз офіційний курс гривні щодо долара НБУ зафіксував на рівні 36,57 гривні.

Данило Монін Економічний експерт Таким чином, якщо фінансова допомога від ЄС затримуватиметься (5 мільярдів євро), є велика ймовірність того, що Національний Банк ухвалить рішення про ще одну корекцію фіксованого курсу у бік 39 – 40 гривень у жовтні. І тоді очікується готівкове зростання до 43 – 45 гривень.

Готівковий курс буде на рівні 42 – 43 гривень, якщо офіційний курс не зміниться .

. Якщо НБУ зважиться на ще одне послаблення гривні, то складатиме 43 – 45 гривень.