Долар дешевшає, але все ще більший за євро: за скільки можна купити валюту

Курс долара до гривні впевнено продовжує тенденцію падіння цього тижня. Проте він все ще помітно вищий за євро.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 28 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 41,30 гривень за долар при купівлі (-20 копійок проти 27 вересня). Тоді як продають її за 42,20 гривні за долар (-30 копійок).

Читайте Це реально: як торгувати криптовалютою без жодних комісій

Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 39,50 гривень (-50 копійок), а продають в середньому за 40,65 гривні за євро (-45 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 41,91 гривні (-28 копійок), а продають – за 42,20 гривні (-35 копійок), за даними finance.ua.

(-28 копійок), а продають – за (-35 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,82 гривні (-38 копійок) та продаж – 40,26 гривні (-41 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,95 гривні (-47 копійок), а продаж – 42,20 гривні (-40 копійок).

(-47 копійок), а продаж – (-40 копійок). Євро продають по 39,72 гривні (-63 копійки), а купують за 40,20 гривні (-50 копійок).

Зауважимо, що курс цього тижня різко падає після стрімкого зростання. Раніше, у коментарі 24 каналу, економічний експерт порівняв нинішній готівковий курс з маятником. Коли він тягнеться, то в бік знецінення чи збільшення долара, то потім трохи повертається назад.

Борис Кушнірук Економічний експерт Певний час стабілізується, потім проходить місяць – півтора, після чого починається нове підняття курсу. І так, на жаль, буде тривати доти, поки не завершиться війна.

Він також наголосив, що одною з проблем, котра тисне на гривню – недостатня кількість готівкового долара.

Більше про це Долар стрімко росте: експерт розповів, що тисне на гривню

Яким буде курс цього тижня: прогноз

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 каналу, розповіла, що зміцнення долара відносно світових валют та загальний тривожний інформаційний фон триматимуть курс гривні відносно долару на досить високому рівні.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, цього тижня вартість американської валюти знаходитиметься в діапазоні 42,6 – 43,6 гривні за долар. За відсутності додаткової інформаційної ескалації, гривня може трохи відіграти позиції в долара. В іншому разі ймовірні чергові спроби підняти курс долару.