Долар помітно тягнеться вгору: що з офіційним курсом
За вихідні офіційний курс виріс знову. Тепер валюта на рівні понад 36,7 гривні. Євро теж дорожчає. Курс додав в ціні на 11 копійок.
Офіційний курс 11 грудня
За даними Нацбанку, офіційний курс 11 грудня становить 36,74 гривні за долар. За вихідні курс подорожчав на 7 копійок.
Читайте також 2023 рік багатий на зміни: ціни зросли, інфляція сповільнилася, а тарифи залишилися без змін
Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 39,60 гривні. Вартість виросла на 11 копійок порівняно з минулою п'ятницю.
Яким буде офіційний курс долара та євро 12 грудня:
- Долар – 36,87 гривні,
- Євро – 39,67 гривні.
Курс на готівковому ринку
Станом на ранок 11 грудня долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.
- В банках купівля становить 36,9 гривні, а продаж – 37,4 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 36,97 гривні, а продаж – 37,58 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 39,8 гривні, а продаж – 40,73 гривні.
Що з доларом на ринку валют
У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що на минулому тижні, від понеділка до неділі вартість долара знаходилася в діапазоні 37,3 – 37,4 гривні. Відтак така стабілізація свідчить про наближення ринку до балансних значень.
На міжбанку протягом минулого тижня спостерігалися тенденції до поступового зростання курсу долара. Офіційний курс НБУ, що є релевантним показником ситуації на ВРУ, за тиждень збільшився з 36,4 до 36,74 гривні за долар. При цьому обсяг інтервенцій регулятора дещо знизився у порівнянні із минулим тижнем та склав доволі середні 546 мільйонів доларів.
Крім того, за прогнозами Золотько, вартість готівкових доларів впродовж найближчих днів знаходитиметься в діапазоні 37,2 – 37,6 гривні за долар.
Цього тижня додатковим чинником впливу на курс буде засідання комітету з монетарної політики НБУ та оголошення рішення по обліковій ставці та іншим параметрам монетарної політики в четвер.Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.