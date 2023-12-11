Долар помітно тягнеться вгору: що з офіційним курсом

За вихідні офіційний курс виріс знову. Тепер валюта на рівні понад 36,7 гривні. Євро теж дорожчає. Курс додав в ціні на 11 копійок.

Офіційний курс 11 грудня

За даними Нацбанку, офіційний курс 11 грудня становить 36,74 гривні за долар. За вихідні курс подорожчав на 7 копійок.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 39,60 гривні. Вартість виросла на 11 копійок порівняно з минулою п'ятницю.

Яким буде офіційний курс долара та євро 12 грудня:

Долар – 36,87 гривні,

Євро – 39,67 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 11 грудня долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 36,9 гривні , а продаж – 37,4 гривні .

, а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 36,97 гривні , а продаж – 37,58 гривні .

, а продаж – . На чорному ринку: купівля – 39,8 гривні, а продаж – 40,73 гривні.

Що з доларом на ринку валют

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що на минулому тижні, від понеділка до неділі вартість долара знаходилася в діапазоні 37,3 – 37,4 гривні. Відтак така стабілізація свідчить про наближення ринку до балансних значень.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На міжбанку протягом минулого тижня спостерігалися тенденції до поступового зростання курсу долара. Офіційний курс НБУ, що є релевантним показником ситуації на ВРУ, за тиждень збільшився з 36,4 до 36,74 гривні за долар. При цьому обсяг інтервенцій регулятора дещо знизився у порівнянні із минулим тижнем та склав доволі середні 546 мільйонів доларів.

Крім того, за прогнозами Золотько, вартість готівкових доларів впродовж найближчих днів знаходитиметься в діапазоні 37,2 – 37,6 гривні за долар.

Цього тижня додатковим чинником впливу на курс буде засідання комітету з монетарної політики НБУ та оголошення рішення по обліковій ставці та іншим параметрам монетарної політики в четвер.

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