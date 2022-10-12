Долар продовжує дорожчати: курс в обмінниках та банках

Готівковий курс долара до гривні практично зрівнявся в обмінниках банках та на чорному ринку. За добу суттєво подешевшав долар на чорному ринку, а от в банках та обмінниках продовжив додавати у ціні.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 12 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,47 гривні за долар при купівлі (+3 копійки проти 11 жовтня). Тоді як продають її за 41,30 гривні за долар (-5 копійок).

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Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 38,70 гривень (-20 копійок), а продають в середньому за 39,90 гривень за євро (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,72 гривні (+11 копійок), а продають – за 41,05 гривні (-65 копійки), за даними finance.ua.

(+11 копійок), а продають – за (-65 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 38,75 гривні (+7 копійок) та продаж – 39,25 гривні (-80 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,81 гривні (-29 копійок), а продаж – 41,07 гривні (-53 копійок).

(-29 копійок), а продаж – (-53 копійок). Євро продають по 39,90 гривні (+40 копійок), а купують за 39,26 гривні (-44 копійок).

Яким буде курс цього тижня

Минулого тижня курс долара перейшов позначку у 41 гривню за долар. Те, що курс не опустився нижче свідчить про те, що він повернувся до рівноважного значення, яке фіксувалося на ринку протягом другої половини серпня та на початку вересня, вважає банкірка Анна Золотько.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Поки зарано казати, наскільки сильним буде психологічний тиск на гривню, але схоже уникнути принаймні тимчасового послаблення гривні не вийде. Тож, на мою думку, цього тижня курс коливатиметься в межах коридору 41,4 – 42,6 гривні. Але вкотре наголошую на дуже високу залежність курсу на готівковому ринку від інформаційного фону.

Чи вплинули ракетні атаки на курс долара

Анна Тігіпко, у коментарі 24 каналу підкреслила, що попри масовані ракетні удари по території України, банківська система працює безперебійно. Також вона додала, що вчора не збільшилось придбання й готівкової валюти.

Анна Тігіпко Засновниця та СЕО izibank Курс долара не змінився в купівлі та на 15 копійок підвищився у продажі. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.