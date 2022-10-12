Курс валют в банках

По данным "Минфина", 12 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,47 гривны за доллар при покупке (+3 копейки против 11 октября). В то время как продают ее за 41,30 гривны за доллар (-5 копеек).

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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 38,70 гривны (-20 копеек), а продают в среднем за 39,90 гривны за евро (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,72 гривны (+11 копеек), а продают – за 41,05 гривны (-65 копейки), по данным finance.ua.

(+11 копеек), а продают – за (-65 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 38,75 гривны (+7 копеек) и продажа – 39,25 гривны (-80 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,81 гривны (-29 копеек), а продажа – 41,07 гривны (-53 копеек).

(-29 копеек), а продажа – (-53 копеек). Евро продают по 39,90 гривны (+40 копеек), а покупают за 39,26 гривны (-44 копеек).

Каким будет курс этой недели

На прошлой неделе курс доллара перешел отметку в 41 гривну за доллар. То, что курс не опустился ниже, свидетельствует о том, что он вернулся к равновесному значению, которое фиксировалось на рынке в течение второй половины августа и начале сентября, считает банкирша Анна Золотько.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Пока рано говорить, насколько сильным будет психологическое давление на гривну, но, похоже, избежать по крайней мере временного ослабления гривни не получится. Поэтому, на мой взгляд, на этой неделе курс будет колебаться в пределах коридора 41,4 – 42,6 гривны . Но еще раз подчеркиваю очень высокую зависимость курса на наличном рынке от информационного фона.