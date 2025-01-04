Чи реальний курс у понад 47 гривень цьогоріч

Офіційний та готівковий курс долара наприкінці 2024 року був в діапазоні від 42 гривень. Очікується, що у 2025 році валюта продовжуватиме рости і є очікування, що курс може сягнути 45 гривень, або ж навіть понад 47 гривень.

Чого чекати від курсу в 2025 році

Як розповів у коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин, до кінця наступного року середній курс в Україні буде близько 45 гривень за долар.

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Пендзин пояснює, що Україна закінчила 2024 рік з курсом у понад 42 гривні.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу А у 2025 році курс може досягти 47,50 гривні за долар, щоб середній річний курс склав 45 гривень.

Якою буде інфляція

Крім того, Пендзин зауважив, що на 2025 рік індекс інфляції в бюджеті закладений на рівні 10%. Тобто це означає, що українці на 10% стануть біднішими.

Це суттєво зменшує реальну купівельну спроможність населення. Утім, це не єдине, що буде прискорювати зростання цін,

– каже економіст.

Які драйвери інфляції у 2025 році: