Чи реальний курс у понад 47 гривень цьогоріч
Офіційний та готівковий курс долара наприкінці 2024 року був в діапазоні від 42 гривень. Очікується, що у 2025 році валюта продовжуватиме рости і є очікування, що курс може сягнути 45 гривень, або ж навіть понад 47 гривень.
Чого чекати від курсу в 2025 році
Як розповів у коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин, до кінця наступного року середній курс в Україні буде близько 45 гривень за долар.
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Пендзин пояснює, що Україна закінчила 2024 рік з курсом у понад 42 гривні.
А у 2025 році курс може досягти 47,50 гривні за долар, щоб середній річний курс склав 45 гривень.
Якою буде інфляція
Крім того, Пендзин зауважив, що на 2025 рік індекс інфляції в бюджеті закладений на рівні 10%. Тобто це означає, що українці на 10% стануть біднішими.
Це суттєво зменшує реальну купівельну спроможність населення. Утім, це не єдине, що буде прискорювати зростання цін,
– каже економіст.
Які драйвери інфляції у 2025 році:
- Перший фактор – дефіцит робочої сили, що змушує підприємства підвищувати заробітну плату для залучення кадрів.
- Другий фактор – підвищення тарифів, адже в експерта Пендзина немає жодних сумнівів, що влітку тариф на електроенергію знову зросте.
- Третій фактор – непередбачливе літо, що може впливати на врожай. Для прикладу, 2023 рік був врожайним, а 2024-й – значно гіршим.