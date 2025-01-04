Чего ждать от курса в 2025 году

Как рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Олег Пендзин, к концу следующего года средний курс в Украине будет около 45 гривен за доллар.

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Пендзин объясняет, что Украина закончила 2024 год с курсом более 42 гривен.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба А в 2025 году курс может достичь 47,50 гривны за доллар, чтобы средний годовой курс составил 45 гривен.

Какой будет инфляция

Кроме того, Пендзин заметил, что на 2025 год индекс инфляции в бюджете заложен на уровне 10%. То есть это означает, что украинцы на 10% станут беднее.

Это существенно уменьшает реальную покупательную способность населения. Впрочем, это не единственное, что будет ускорять рост цен,

– говорит экономист.

Какие драйверы инфляции в 2025 году: