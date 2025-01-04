Чего ждать от курса в 2025 году
Как рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Олег Пендзин, к концу следующего года средний курс в Украине будет около 45 гривен за доллар.
Читайте также Резервы растут: доллар будет держаться новой границы в 2025 году
Пендзин объясняет, что Украина закончила 2024 год с курсом более 42 гривен.
А в 2025 году курс может достичь 47,50 гривны за доллар, чтобы средний годовой курс составил 45 гривен.
Какой будет инфляция
Кроме того, Пендзин заметил, что на 2025 год индекс инфляции в бюджете заложен на уровне 10%. То есть это означает, что украинцы на 10% станут беднее.
Это существенно уменьшает реальную покупательную способность населения. Впрочем, это не единственное, что будет ускорять рост цен,
– говорит экономист.
Какие драйверы инфляции в 2025 году:
- Первый фактор – дефицит рабочей силы, что заставляет предприятия повышать заработную плату для привлечения кадров.
- Второй фактор – повышение тарифов, ведь у эксперта Пендзина нет никаких сомнений, что летом тариф на электроэнергию снова вырастет.
- Третий фактор – непредсказуемое лето, что может влиять на урожай. Например, 2023 год был урожайным, а 2024-й – значительно хуже.