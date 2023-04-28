Долар продовжує лихоманити: як змінився курс за добу
28 квітня 2023, 10:02Читать новость на русском
Курс долара на готівковому ринку демонструє маятникові коливання: різко падає, а потім так само різко зростає. За добу американська валюта подешевшала в банках ще на 10 копійок, а от в обмінниках навпаки додала 23 копійки.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 28 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,40 гривні (-10 копійок проти 27 квітня), а купити за 37,95 гривні (-5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 41 гривня (-5 копійок), а продають в середньому за 41,75 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,45 гривні (+23 копійки), а продають – за 37,93 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,03 гривні (+36 копійок), а продаж – 41,75 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,75 гривні (+9 копійок), а продаж – 37,90 гривні (+13 копійок).
- Євро купують по 41,41 гривні (+6 копійок), а продають за 41,60 гривні (+9 копійок).
Чого чекати від курсу цього тижня
Зважаючи на той факт, що минулого тижня ще низка банків знизила вартість долара при купівлі безготівкової валюти з розміщенням на тримісячному депозиті, значного потенціалу для подальшого зростання курсу на готівковому ринку я не бачу.
На думку банкірки готівковий курс долара коливатиметься в діапазоні 37,5 – 38,4 гривні за долар,