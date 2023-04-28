Долар продовжує лихоманити: як змінився курс за добу

28 квітня 2023, 10:02
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Курс долара на готівковому ринку демонструє маятникові коливання: різко падає, а потім так само різко зростає. За добу американська валюта подешевшала в банках ще на 10 копійок, а от в обмінниках навпаки додала 23 копійки.

Курс валют у банках

  • За даними "Мінфіну", 28 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,40 гривні (-10 копійок проти 27 квітня), а купити за 37,95 гривні (-5 копійок).

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  • Готівкове євро банки купують за 41 гривня (-5 копійок), а продають в середньому за 41,75 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 37,45 гривні (+23 копійки), а продають – за 37,93 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 41,03 гривні (+36 копійок), а продаж – 41,75 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,75 гривні (+9 копійок), а продаж – 37,90 гривні (+13 копійок).
  • Євро купують по 41,41 гривні (+6 копійок), а продають за 41,60 гривні (+9 копійок).

Чого чекати від курсу цього тижня

 

Анна Золотько 

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Зважаючи на той факт, що минулого тижня ще низка банків знизила вартість долара при купівлі безготівкової валюти з розміщенням на тримісячному депозиті, значного потенціалу для подальшого зростання курсу на готівковому ринку я не бачу.

На думку  банкірки готівковий курс долара коливатиметься в діапазоні 37,5 – 38,4 гривні за долар,

Автор: Дар'я Вереньова