Знову падає: що буде з курсом долара протягом тижня

Протягом минулого тижня на валютному тижні були спроби підняти вартість долара, які не принесли особливого успіху. Цього тижня курс гривні лише міцнішатиме.

Що буде з курсом долара на початку липня

Банкірка Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що минулого тижня на валютному ринку робилися спроби підняти вартість долара. Це хотіли зробити скориставшись періодом виплат зарплат, сподіваючись на суттєве пожвавлення попиту на іноземну валюту з боку населення.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На піку, в середині тижня, курс сягав позначки 37,30 гривень. Але фактичний попит не був достатньо високим, щоб втримати тренд на зростання курсу. До того ж великі системні банки, що мають найбільші мережі відділень здебільшого продовжували утримувати курс продажу в діапазоні 37,2 – 37,25 гривень, що також сприяло стабільності на готівковому валютному ринку.

Вона зауважила, що при цьому сальдо операцій купівлі/продажу іноземної валюти минулого тижня залишалося позитивним, навіть попри період виплат зарплат та підвищений рівень тривожності у суспільстві через інформаційний фон.

Цього тижня слід очікувати на помірну корекцію курсу у бік зниження вартості долара. Завершення періоду виплат зарплат має знизити попит на валюту з боку населення. Щоправда, посилення тривоги у суспільстві, скоріш за все, буде стримувати темпи цієї корекції й зрештою психологічний рівень 37 гривень, наближення до якого я очікувала у перші половині липня, поки буде недосяжним,

– додала Золотько.

Банкірка спрогнозувала, що протягом наступного тижня курс долара буде знаходитись в межах діапазону 36,8 – 37,4 гривні.

Який курс долара 3 липня

За вихідні курс долара до гривні майже не змінився. У банках та обмінниках ситуація стабільна, а от на чорному ринку долар здешевшав на 2 копійки.

У банках: купівля – 36,80 гривні, продаж – 37,40 гривні;

купівля – 36,80 гривні, продаж – 37,40 гривні; У обмінниках: купівля – 36,76 гривні, продаж – 37,40 гривні;

купівля – 36,76 гривні, продаж – 37,40 гривні; На чорному ринку: купівля – 37,20 гривні, продаж – 37,29 гривні.