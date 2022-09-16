Долар завис на новій психологічній позначці: за скільки можна здати валюту

Готівковий курс практично не змінився за добу, а купівля долара в баках зависла на новій психологічній позначці. За скільки можна купити та здати валюту в банках, обмінниках, на чорному ринку, дивіться далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 16 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,80 гривень за долар при купівлі (без змін проти 15 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 41,70 гривні за долар (+9 копійок).

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Євро банки купують за 40,40 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 41,30 гривні за євро (-2 копійки);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 41,53 гривні (-2 копійки), а продають – за 41,88 79 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-2 копійки), а продають – за (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,63 гривні (+4 копійки) та продаж – 41,18 гривні (+13 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,70 гривні (+4 копійки), а продаж – 41,85 гривні (+3 копійки).

(+4 копійки), а продаж – (+3 копійки). Євро продають по 40,75 гривні (+1 копійка), а купують за 41,10 гривні (+5 копійок).

Курс в бюджеті-2023

Вчора, 15 вересня, показник купівлі різко зріс до 40,80 гривень, додавши за добу 30 копійок.На думку економічного експерта Бориса Кушнірука, очікувати якихось нових стрибків курсу не варто. Однак повзуча девальвація національної готівкової валюти може відбуватися.

У бюджеті на наступний рік уряд заклав середньорічний курс долара на рівні 42 гривень. Разом з тим підкреслили, що у зв'язку з війною прогнози не точні й все залежатиме від ситуації на фронті.

Економічний експерт Олег Гетман вважає, що курс на рівні 42 гривень навіть дещо завищений, однак виглядає, як розумний коридор, який буде коливатися у межах від 39 до 45 гривень.

Олег Гетман Економіст та фахівець Економічної експертної платформи Я б сказав, що долар на рівні 42 гривень навіть виглядає дещо завищений, адже зараз ми маємо умовно 36 гривні за долар, в обмінниках 40 – 41 гривень. Гадаю, що десь наприкінці року долар підніметься з 36 до 40 гривень, щоб поглинути різницю, яка утворилась. А протягом наступного року він може піднятися ще на кілька гривень, але навряд чи більше, ніж на 43 – 44 гривні. Тому 42 гривні виглядає як збалансований середньорічний курс.