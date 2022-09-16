Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 16 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,80 гривень за долар при купівлі (без змін проти 15 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 41,70 гривні за долар (+9 копійок).

Цікаво Незамінна платформа: як торгувати криптовалютою ефективно

Євро банки купують за 40,40 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 41,30 гривні за євро (-2 копійки);

Нагадаємо! Вчора, 15 вересня, показник купівлі різко зріс до 40,80 гривень, додавши за добу 30 копійок.

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 41,53 гривні (-2 копійки), а продають – за 41,88 79 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-2 копійки), а продають – за (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,63 гривні (+4 копійки) та продаж – 41,18 гривні (+13 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,70 гривні (+4 копійки), а продаж – 41,85 гривні (+3 копійки).

(+4 копійки), а продаж – (+3 копійки). Євро продають по 40,75 гривні (+1 копійка), а купують за 41,10 гривні (+5 копійок).

Зверніть увагу! На думку економічного експерта Бориса Кушнірука, очікувати якихось нових стрибків курсу не варто. Однак повзуча девальвація національної готівкової валюти може відбуватися.

Курс в бюджеті-2023

У бюджеті на наступний рік уряд заклав середньорічний курс долара на рівні 42 гривень. Разом з тим підкреслили, що у зв'язку з війною прогнози не точні й все залежатиме від ситуації на фронті.

Економічний експерт Олег Гетман вважає, що курс на рівні 42 гривень навіть дещо завищений, однак виглядає, як розумний коридор, який буде коливатися у межах від 39 до 45 гривень.

Олег Гетман Економіст та фахівець Економічної експертної платформи Я б сказав, що долар на рівні 42 гривень навіть виглядає дещо завищений, адже зараз ми маємо умовно 36 гривні за долар, в обмінниках 40 – 41 гривень. Гадаю, що десь наприкінці року долар підніметься з 36 до 40 гривень, щоб поглинути різницю, яка утворилась. А протягом наступного року він може піднятися ще на кілька гривень, але навряд чи більше, ніж на 43 – 44 гривні. Тому 42 гривні виглядає як збалансований середньорічний курс.

Стартовий капітал – критично важливий компонент інвестиції. 24 канал спільно з криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію лише для читачів 24tv.ua – отримайте бонус для своєї першої криптоінвестиції.