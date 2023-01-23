До кінця тижня курс може зрости: банкірка розповіла, що на це вплине

Минулий тиждень у готівковому сегменті пройшов більш-менш спокійно, без суттєвих коливань курсу. Чи продовжиться ця тенденція й цього тижня, читайте далі.

Ситуація на готівковому ринку

У коментарі 24 Каналу Анна Золотько зауважила, що минулого тижня, як і очікувалося, на ринку спостерігалися різнонаправлені тенденції: якщо у перші дні тижня гривня зміцнювалася, то у другій його половині спостерігалося помірне подорожчання долара.

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Разом з тим банкірка констатує, що коливання минулого тижня були дуже незначними – "курс продажу американської валюти знаходився в межах коридору 40,4 – 40,6 гривні за долар".

Чого чекати від курсу цього тижня

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Рівень 40,5 гривні за долар від початку року став новим орієнтиром для ринку й поки збалансованість готівкового сегмента не дозволяє котируванням суттєво посунутись від нього. На початку цього тижня на ринку, скоріш за все, зберігатиметься аналогічна ситуація.

Курс долара може зрости наприкінці тижня

Банкірка вважає, що учасники продовжуватимуть робити спроби закріпити бодай якийсь тренд, але навряд чи це зможе принести успіх. Але ближче до кінця тижня цілком ймовірне невеличке підвищення курсу на фоні зростання попиту через активізацію виплат зарплат українцям. Щоправда, зважаючи на збалансованість ринку, вона не очікує на суттєве подорожчання гривні.

На мою думку, цього тижня курс на готівковому ринку знаходитиметься в межах коридору 40,2 – 40,9 гривні за долар,

– прогнозує Золотько.

Готівковий курс 23 січня

В банках долар можна продати сьогодні в середньому за 40 гривні, а купити за 40,55 гривні.

долар можна продати сьогодні в середньому за 40 гривні, а купити за 40,55 гривні. В обмінниках купують долар в середньому за 40,23 гривні, а продають – за 40,53 гривні.

купують долар в середньому за 40,23 гривні, а продають – за 40,53 гривні. На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,35 гривні, а продаж – 40,45 гривні.

До слова, інший банкір Герман Марченко прогнозує, що до кінця січня курс долара залишатиметься у звичному діапазоні в 40 – 41 гривень за долар.