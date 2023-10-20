Курс долара перетнув психологічну позначку й продовжує падати

Курс долара на готівковому ринку перетнув психологічну позначку у 38 гривень й продовжує знижуватись. Найсуттєвіше за добу американська валюта знову подешевшала в обмінниках.

Курс валют у банках

Станом на 20 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,95 гривні (-5 копійок проти 19 жовтня), а продаж – 38,08 гривні (-7 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,25 гривні (-6 копійок), а продаж – в середньому за 40,45 гривні (-6 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,82 гривні (-75 копійок), а продаж – 38,22 гривні (-7 копійок), за даними finance.ua.

(-75 копійок), а продаж – (-7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,23 гривні (+23 копійки), а продаж – 40,63 гривні (-14 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,73 гривні (-9 копійок), а продаж – 38,12 гривні (+4 копійки).

(-9 копійок), а продаж – (+4 копійки). Євро купують за 40,05 гривні (-20 копійок), а продають за 40,56 гривні (+11 копійок).

Яким буде курс цього тижня

Цього тижня банкірка Анна Золотько очікує на поступове зміцнення гривні на готівковому ринку. При цьому ж з високою ймовірністю вартість долара на ВРУ почне помірно зростати, повертаючись до позначок, що фіксувалися на старті режиму керованої гнучкості.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, готівковий курс продажу долара буде відчувати тиск з боку загального скорочення попиту та конкуренції з безготівковими каналами придбання валюти населенням. Відтак вартість готівкового долара наступного тижня знаходитиметься в діапазоні 37,80 – 38,20 гривні за долар.