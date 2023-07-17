Ціновий "шторм" в обмінниках: як змінився курс за вихідні
17 липня 2023, 10:07Читать новость на русском
Долар в обмінниках впав при купівлі, втім в банках ціна залишається незмінною. Євро ж різко втрачає вартість в обмінниках – понад 30 копійок за вихідні, а в банках набирає.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 17 липня червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,75 гривні (без змін проти 14 липня), а продаж – 37,35 гривні (без змін).
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- Готівкове євро банки купують за 41 гривню (+15 копійок), а продають в середньому за 41,80 гривні (+30 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,76 гривні (-16 копійок), а продаж – 37,32 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,73 гривні (-34 копійки), а продаж – 41,70 гривні (+1 копійка).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,08 гривні (-2 копійки), а продаж – 37,19 гривні (без змін).
- Євро купують по 41,25 гривні (+10 копійок), а продають за 41,47 гривні (+12 копійок).
Що буде з курсом цього тижня
Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що цього тижня зміни щодо курсу будуть несуттєвими та малоімовірними.
Готівковий курс долара та євро перебуватимуть в нових межах допустимих коливань – 36,7 – 37,7 гривні за долар та 40 – 41 гривень за євро.
Різниця між покупкою та продажем (спред) збережеться на рівні 0,15 – 0,25 гривні, а поточні курсові коливання знизяться до 0,1 – 0,3 гривні. Крім того, скоріше за все наступного тижня продовжиться тренд на наближення готівкового курсу до офіційного. Очікується зближення міжкурсової різниці до 0,5 – 1,5%.
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