Ціновий "шторм" в обмінниках: як змінився курс за вихідні

Долар в обмінниках впав при купівлі, втім в банках ціна залишається незмінною. Євро ж різко втрачає вартість в обмінниках – понад 30 копійок за вихідні, а в банках набирає.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 17 липня червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,75 гривні (без змін проти 14 липня), а продаж – 37,35 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 41 гривню (+15 копійок), а продають в середньому за 41,80 гривні (+30 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,76 гривні (-16 копійок), а продаж – 37,32 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(-16 копійок), а продаж – (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,73 гривні (-34 копійки), а продаж – 41,70 гривні (+1 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37, 08 гривні (-2 копійки), а продаж – 37,19 гривні (без змін).

(-2 копійки), а продаж – (без змін). Євро купують по 41,25 гривні (+10 копійок), а продають за 41,47 гривні (+12 копійок).

Що буде з курсом цього тижня

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що цього тижня зміни щодо курсу будуть несуттєвими та малоімовірними.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Готівковий курс долара та євро перебуватимуть в нових межах допустимих коливань – 36,7 – 37,7 гривні за долар та 40 – 41 гривень за євро.

Різниця між покупкою та продажем (спред) збережеться на рівні 0,15 – 0,25 гривні, а поточні курсові коливання знизяться до 0,1 – 0,3 гривні. Крім того, скоріше за все наступного тижня продовжиться тренд на наближення готівкового курсу до офіційного. Очікується зближення міжкурсової різниці до 0,5 – 1,5%.



