Пожвавлення у банках та спад в обмінниках: що відбувається з курсом долара

Вартість американської валюти за добу зросла у банках на 10 копійок, а євро – на цілих 20 копійок. Водночас в обмінниках обидві валюти втрачають ціну при купівлі, але при продажі європейська валюта сягнула рекордного зростання.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 13 липня червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,80 гривні (+10 копійок проти 12 липня), а продаж – 37,35 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,70 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 41,40 гривні (+25 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,70 гривні (-21 копійок), а продаж – 37,30 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-21 копійок), а продаж – (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,25 гривні (-45 копійок), а продаж – 41,70 гривні (+59 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,13 гривні (-2 копійки), а продаж – 37,20 гривні (-3 копійки).

(-2 копійки), а продаж – (-3 копійки). Євро купують по 40,94 гривні (+14 копійок), а продають за 41,20 гривні (+20 копійок).

Яким буде курс у липні

Як розповів 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у липні ми спостерігатимемо стабільність курсу долара. Однією із причин такого стану є НБУ, який повністю покриває усі необхідні дефіцити.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик На готівковому ринку ситуація досить стабільна, ризики, які сформовані на ринку покриваються за рахунок широкого спреду.

Водночас співрозмовник додав, що спред між купівлею та продажем досить великий, що свідчить про певне занепокоєння на ринку. Зараз курс продажу валюти знаходиться приблизно на рівні 37,4 гривні, а курс купівлі – 36,8 гривні. Відтак 60 копійок – це досить широкий спред.

Це свідчить, що покупці та продавці вбачають деякі ризики у майбутньому для ринку, тож бажають мати більший дохід з валютних операцій, аби передбачити можливі високі коливання,

– каже Шевчишин.