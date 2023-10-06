В обмінниках коливання, а у банках без змін: яка зараз ситуація з доларом
6 жовтня 2023, 10:06Читать новость на русском
Сьогодні вартість долара та євро коливаються найсуттєвіше в обмінниках. За добу купівля обох валют опустилася на понад 10 копійок.
Курс валют у банках
- У "Мінфіні" зазначили, що 6 жовтня купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,61 гривні (+1 копійка проти 5 жовтня), а продаж – 38,2 гривні (-10 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40 гривень (без змін), а продають в середньому за 40,7 гривні (-7 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,55 гривні (-18 копійок), а продаж – 38,28 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,14 гривні (-15 копійок), а продаж – 40,67 гривні (-6 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,05 гривні (+3 копійки), а продаж – 38,2 гривні (без змін).
- Євро купують за 40,35 гривні (без змін), а продають за 40,6 гривні (-5 копійок).
Що з курсом після змін
Впровадження НБУ нових умов означає, що гнучка політика "просуватиме" ринкові умови та означатиме скорочення різниці між курсами міжбанку та обмінних пунктів. У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповідає, що через 3 – 5 днів ситуація з курсом повинна нормалізуватися.
Серед головних економічних чинників, що можуть вплинути на валютний ринок, слід відзначити, що ухвалений 45-денний бюджет США не включає допомогу Україні. Є великі сподівання, що з часом ситуація з допомогою від США буде більш оптимістичною. В іншому випадку скорочення фіндопомоги може вплинути на загальну економічну ситуацію в країні.
Крім того, експерт розповідає, що є певні обставини, які можуть змінити курс як у бік здешевлення, так і у бік здорожчення.
Це буде в межах 5% (1 – 1,5 грн) до попереднього курсу,
– наголошує Лєсовий.