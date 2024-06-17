Де долар коштує понад 41 гривню

Долар на чорному ринку майже не змінився після вихідних. У банках валюта трішки додала в ціні – найбільше в разі купівлі валюти населенням. Цікаво, що курс купівлі в обмінниках сьогодні найвищий.

Курс валют у банках

Станом на ранок 17 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,52 гривні (+2 копійки проти 14 червня), а продаж – 41,05 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,56 гривні (-4 копійки), а продаж – у середньому за 44,30 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,96 гривні (+1 копійка), а продаж – 41,06 гривні (+1 копійка).

(+1 копійка), а продаж – (+1 копійка). Євро купують за 44,15 гривні (-12 копійок), а продають за 44,30 гривні (-20 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,72 гривні (+16 копійок), а продають – за 41,17 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.

(+16 копійок), а продають – за (+14 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 44,02 гривні (+4 копійки), а продаж – 44,47 гривні (+5 копійок).

Курс долара буде стабільний

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що цього місяця ситуацію на валютному ринку можна називати періодом "електродолара", адже новий тариф на світло може стати головним чинником, який впливатиме на вартість валют.

Утім, Лєсовий додає, що на ринку можливі коливання – як угору, так і вниз.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку У період з 17 по 23 червня курс долара на готівковому ринку буде в діапазоні 40 – 41,2 гривні, а євро – 43 – 46 гривень.

Водночас основні характеристики валютного ринку на міжбанку такі:

міжбанк: 40 – 41 гривні за долар та 43 – 45 гривень за євро,

За словами банкіра, до кінця червня девальваційні процеси, ймовірно, будуть заморожені.

Це означає, що можна розраховувати на досить стабільні курсові показники,

– каже Тарас Лєсовий.

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