Скільки коштує 100 доларів
Станом на 14 червня, за даними Нацбанку, офіційний долар сягнув нового історичного максимуму – 40,69 гривні за валюту. Отже, за офіційним курсом 100 доларів обійдеться в 4 069 гривень.
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Попереднього разу курс долара від НБУ оновлював максимум на початку червня. Тоді ціна становила 40,53 гривні.
Який курс прогнозують на середину червня
Для 24 Каналу Тарас Лєсовий спрогнозував, що серед факторів, які впливають на ринок валют у червня, є інфляційний "тиск", здорожчання тарифу на електроенергію та перебої з енергопостачанням.
На валютному ринку червень можна назвати періодом "електродолару", коли електроенергія стане головним зовнішнім чинником, від якого можуть залежати валютні курси. Водночас триватиме призвичаєння ринку до нових коридорів очікуваних коливань з періодичними змінами трендів зі спадного до висхідного і навпаки.
Лєсовий наголошує, що основні зміни щодо долара наступного тижня відбуватимуться на межі 40 – 41 гривні.
- Очікується, що коридори валютних коливань на міжбанку складуть 40 – 41 гривню,
- А на готівковому ринку – в межах 40 – 41,2 гривні.