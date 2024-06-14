Скільки коштує 100 доларів

Станом на 14 червня, за даними Нацбанку, офіційний долар сягнув нового історичного максимуму – 40,69 гривні за валюту. Отже, за офіційним курсом 100 доларів обійдеться в 4 069 гривень.

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Попереднього разу курс долара від НБУ оновлював максимум на початку червня. Тоді ціна становила 40,53 гривні.

Нагадуємо! На початку жовтня минулого року Нацбанк України перейшов з фіксованого курсу до гнучкого курсоутворення. Це означає, що тепер курс офіційного долара залежить від операцій на міжбанківському валютному ринку за участю регулятора. Такий режим гнучкості сприяє наближенню готівкового долара до офіційного.

Який курс прогнозують на середину червня

Для 24 Каналу Тарас Лєсовий спрогнозував, що серед факторів, які впливають на ринок валют у червня, є інфляційний "тиск", здорожчання тарифу на електроенергію та перебої з енергопостачанням.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На валютному ринку червень можна назвати періодом "електродолару", коли електроенергія стане головним зовнішнім чинником, від якого можуть залежати валютні курси. Водночас триватиме призвичаєння ринку до нових коридорів очікуваних коливань з періодичними змінами трендів зі спадного до висхідного і навпаки.

Лєсовий наголошує, що основні зміни щодо долара наступного тижня відбуватимуться на межі 40 – 41 гривні.

Очікується, що коридори валютних коливань на міжбанку складуть 40 – 41 гривню,

А на готівковому ринку – в межах 40 – 41,2 гривні.

Зверніть увагу! За таких прогнозів, 100 доларів незабаром можуть обійтися від 4 000 гривень до понад 4 100 гривень.