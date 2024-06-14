Сколько стоит 100 долларов

По состоянию на 14 июня, по данным Нацбанка, официальный доллар достиг нового исторического максимума – 40,69 гривны за валюту. Итак, по официальному курсу 100 долларов обойдется в 4 069 гривен.

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В прошлый раз курс доллара от НБУ обновлял максимум в начале июня. Тогда цена составляла 40,53 гривны.

Напоминаем! В начале октября прошлого года Нацбанк Украины перешел с фиксированного курса к гибкому курсообразованию. Это означает, что теперь курс официального доллара зависит от операций на межбанковском валютном рынке с участием регулятора. Такой режим гибкости способствует приближению наличного доллара к официальному.

Какой курс прогнозируют на середину июня

Для 24 Канала Тарас Лесовой спрогнозировал, что среди факторов, которые влияют на рынок валют в июне, является инфляционное "давление", подорожание тарифа на электроэнергию и перебои с энергоснабжением.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На валютном рынке июнь можно назвать периодом "электродоллара", когда электроэнергия станет главным внешним фактором, от которого могут зависеть валютные курсы. В то же время будет продолжаться привыкание рынка к новым коридорам ожидаемых колебаний с периодическими изменениями трендов с нисходящего на восходящий и наоборот.

Лесовой отмечает, что основные изменения по доллару на следующей неделе будут происходить на грани 40 – 41 гривны.

Ожидается, что коридоры валютных колебаний на межбанке составят 40 – 41 гривну,

А на наличном рынке – в пределах 40 – 41,2 гривны.

Обратите внимание! При таких прогнозах, 100 долларов вскоре могут обойтись 100 долларов вскоре могут обойтись от 4 000 гривен до более 4 100 гривен.