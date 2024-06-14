Курс валют в банках

По состоянию на утро 14 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,50 гривны (+14 копеек против 13 июня), а продажа – 41 гривну (+10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 43,60 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 44,40 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,95 гривны (+10 копеек), а продажа – 41,06 гривны (+11 копеек).

(+10 копеек), а продажа – (+11 копеек). Евро покупают за 44,27 гривны (+7 копеек), а продают за 44,50 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,46 гривны (-6 копеек), а продают – за 41,03 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-6 копеек), а продают – за (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,90 гривны (-27 копеек), а продажа – 44,63 гривны (+5 копеек).

Прогноз курса доллара на следующей неделе

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в июне валютный рынок можно называть периодом "электродоллара". Это из-за того, что тариф на электроэнергию станет главным внешним фактором, от которого может зависеть стоимость валют.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В то же время будет продолжаться привыкание рынка к новым коридорам ожидаемых колебаний с периодическими изменениями трендов с нисходящего на восходящий и наоборот

Банкир добавляет, что в период с 17 по 23 июня основные характеристики валютного рынка будут такими:

межбанк: 40 – 41 гривны за доллар и 43 – 45 гривен за евро,

наличный рынок: 40 – 41,2 гривны за доллар и 43 – 46 гривен за евро.

Ожидаемое "замораживание" девальвационных процессов вероятно продлится как минимум до конца июня. А это означает, что можно рассчитывать на достаточно стабильные курсовые показатели,

– говорит Тарас Лесовой.

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