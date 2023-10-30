Долар продовжує дешевшати: як змінився курс за вихідні
30 жовтня 2023, 10:32Читать новость на русском
Курс долара на готівковому ринку продовжує падати, однак не такими значними темпами, як минулого тижня. Найсуттєвіше американська валюта змінилась у ціні в банках, а от на чорному ринку курс практично без змін.
Курс валют у банках
- Станом на 30 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,50 гривні (-7 копійок проти 27 жовтня), а продаж – 38,05 гривні (-5 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 39,90 гривні (без змін), а продаж – в середньому за 40,45 гривні (-15 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,42 гривні (-5 копійок), а продаж – 38 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 39,85 гривні (-5 копійок), а продаж – 40,49 гривні (-1 копійка).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,85 гривні (без змін), а продаж – 37,94 гривні (-2 копійки).
- Євро купують за 40,15 гривні (без змін), а продають за 40,31 гривні (-4 копійки).
Що буде з курсом долара цього тижня
Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що помірне скорочення попиту на іноземну валюту, яке спостерігалося від початку минулого тижня, призвело до плавного зниження вартості долара на готівковому ринку вже у перші дні. Але набагато сильніший вплив на курс спричинило рішення правління НБУ щодо дизайну монетарної політики.
Через період виплат зарплат українцям я очікую цього тижня на уповільнення зазначених трендів. На мою думку, вартість американського долара на готівковому ринку коливатиметься в межах 37,6 – 38,2 гривні за долар.