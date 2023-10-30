Курс валют у банках

Станом на 30 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,50 гривні (-7 копійок проти 27 жовтня), а продаж – 38,05 гривні (-5 копійок).

Читайте також Чому гривневі депозити вигідніше валютних

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 39,90 гривні (без змін), а продаж – в середньому за 40,45 гривні (-15 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,42 гривні (-5 копійок), а продаж – 38 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.

(-5 копійок), а продаж – (-3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,85 гривні (-5 копійок), а продаж – 40,49 гривні (-1 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,85 гривні (без змін), а продаж – 37,94 гривні (-2 копійки).

(без змін), а продаж – (-2 копійки). Євро купують за 40,15 гривні (без змін), а продають за 40,31 гривні (-4 копійки).

Що буде з курсом долара цього тижня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що помірне скорочення попиту на іноземну валюту, яке спостерігалося від початку минулого тижня, призвело до плавного зниження вартості долара на готівковому ринку вже у перші дні. Але набагато сильніший вплив на курс спричинило рішення правління НБУ щодо дизайну монетарної політики.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Через період виплат зарплат українцям я очікую цього тижня на уповільнення зазначених трендів. На мою думку, вартість американського долара на готівковому ринку коливатиметься в межах 37,6 – 38,2 гривні за долар.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.