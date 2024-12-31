Офіційний долар та євро перед Новим роком подорожчали

НБУ підвищив курси валют у новорічний день. Найбільше виросло в ціні євро, яке сягнуло майже 44 гривень. На перший день нового року очікується, що долар не зміниться, а євро опуститься.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 42,03 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 9 копійок проти 30 грудня. Офіційний курс євро натомість становить 43,92 гривні. Тобто ціна виросла на 18 копійок.

Читайте також Фактор Трампа: чи вплине він на гривневі депозити у січні

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 1 січня 2025 року курс НБУ буде такий:

долар – 42,02 гривні,

євро – 43,68 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 31 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,85 гривні , продаж – по 42,45 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,45 гривні , продаж – по 42,53 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,50 гривні, продаж – 42,42 гривні.

Який курс буде у перший тиждень 2025 року

Як спрогнозувала банкірка Анна Золотько для 24 Каналу, торги на міжбанку у перший тиждень січня відбуватимуться протягом тижня поблизу позначки 42 гривні за долар.

Відтак вона додає, що готівкову валюту українцям пропонуватимуть в межах 42 – 42,60 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На початку цього тижня очікується на збереження підвищеного попиту на валюту, зокрема, з боку українців, які конвертуватимуть зарплати та інші виплати наприкінці року у долари та євро.

Важливо! Валютні торги на міжбанку відбуватимуться за звичайним календарним графіком. Проте через вихідний в США та Європі 1 січня слід чекати на обмежений попит на міжбанку у перехідні дати.