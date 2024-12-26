Що буде з депозитами у гривні

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу зазначив, що популярність ультракоротких депозитів зменшиться, адже їх дохідність вже не покриватиме інфляцію.

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Які фактори, на думку Замотаєва, вплинуть на розвиток депозитів у січні:

За збереження 13,5% облікової ставки і 16% ставки за депсертифікатами, навряд чи будуть якісь відчутні зрушення в дохідності гривневих вкладів.

Воєнні та енергетичні обставини вкупі можуть тиснути на настрої громадян.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Ситуація на валютному ринку буде вельми спокійною, а курсові коливання будуть схожими на грудневі, тобто офіційний курс долара може бути в межах 41,8 – 42,2 гривні. А на готівковому ринку курси будуть співмірними.

Загальна економічна ситуація в країні (рівень інфляції).

Невідомість політики президента США щодо України (зокрема йдеться про воєнно-технічну та фінансову підтримку).

Це важливий ірраціональний чинник, можливий вплив якого варто розглядати лише в комплексі з вищеперерахованими факторами. І цілком можливо, що цей фактор впливатиме на ринок не один місяць,

– наголошує Замотаєв.

Нагадаємо! Інавгурація Трампа має відбутися 20 січня 2025 року.