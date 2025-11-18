Долара по 48 гривень не буде: який курс валюти прогнозують на 2027 – 2028 роки
- Прогнози на 2027 – 2028 роки свідчать про те, що скільки коштуватиме долар – показник може не перевищити 48 гривень.
- Основними факторами стабільності є зростання експортного виторгу, підтримка міжнародних партнерів та впровадження євроінтеграційних реформ.
Очікується, що у найближчі 2 роки, тобто у 2027 та 2028 роках, валютний ринок залишатиметься контрольованим. Таким чином, за базовим сценарієм американська валюта може не перевищити позначку у 48 гривень.
Чому долар не перевищить 48 гривень у 2028 році?
Прогноз про те, що долар не перевищить 48 гривень у найближчі роки сформований на основі прогнозів Міжнародного валютного фонду, Кабміну та НБУ, передає 24 Канал з посиланням на керівницю аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляру Мустафаєву.
За її словами, середньорічний курс на 2026 рік, що був закладений у проєкту держбюджету, – на рівні 45,7 гривні за долар та 49,4 гривні за євро.
Натомість МВФ очікує, що курс буде на рівні 45,4 гривні у 2026 році, а у 2027 році – на рівні 47,5 гривні.
І попри те, що НБУ не публікує офіційного курсового прогнозу, регулятор у жовтневому інфляційному звіті вказує: у 2026 році дефіцит валюти приватного сектору залишатиметься значним, але з 2027 року почне скорочуватися.
Це відбудеться завдяки зростанню експортного виторгу – насамперед агросектору, металургії, ІТ-послуг та окремих напрямів машинобудування. Водночас імпорт знижуватиметься природним шляхом, включно з енергетичними постачаннями,
– каже Мустафаєва.
Крім того, на ринок впливатиме те, що пропозиція валюти у приватному секторі зростатиме. Це відбуватиметься через збільшення врожаїв і стабільний попит на українську агропродукцію, відновлення активності світової економіки, що підтримає металургів, а також через розширення виробництва озброєння в межах міжнародних проєктів та зростання ІТ-експорту.
Нагадуємо! Станом на 18 листопада, НБУ встановив курс долара на рівні 42,06 гривні. Відповідно до динаміки росту валюти, після спаду ціни на початку жовтня долар поступово рухався до позначки в 42 гривні станом на середину листопада.
Які ризики варто врахувати щодо курсу?
Як пояснює Діляра Мустафаєва, підтримка партнерів залишатиметься критично важливою. У 2026 році очікується, що Україна отримає понад 45 мільярдів доларів допомоги, а у 2027 році – це 39 мільярдів доларів.
За умови продовження євроінтеграційних реформ та співпраці з МВФ, НБУ зможе й надалі компенсувати структурний дефіцит валюти. Це ключ до збереження стійкості ринку,
– зауважила керівниця аналітичного департаменту.
Водночас не варто забувати, що головними ризиками у цій ситуації досі залишатиметься саме воєнні. Йдеться зокрема про інтенсивність обстрілів, руйнування інфраструктури, зниження виробничої активності, нерегулярність зовнішнього фінансування, а також поглиблення міграційних тенденцій.
Зверніть увагу! Саме за рахунок того, що базові припущення справдяться, долар у 2026 – 2027 роках не вийде за межі 48 гривень.
Яким буде курс наприкінці 2025 року?
За прогнозами фінансового аналітика Андрія Шевчишина для 24 Каналу, до кінця 2025 року офіційний курс долара може зрости на 1 – 2 гривні. Таким чином, НБУ може зрушити долар в діапазон 43 – 44 гривень.
Якщо це відбудеться, то готівковий валютний ринок також зміниться. Діапазон в 43 – 44 гривні буде орієнтовно дорожчим на 25 – 50 копійок.