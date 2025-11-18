Долара по 48 гривень не буде: який курс валюти прогнозують на 2027 – 2028 роки

Очікується, що у найближчі 2 роки, тобто у 2027 та 2028 роках, валютний ринок залишатиметься контрольованим. Таким чином, за базовим сценарієм американська валюта може не перевищити позначку у 48 гривень.

Чому долар не перевищить 48 гривень у 2028 році?

Прогноз про те, що долар не перевищить 48 гривень у найближчі роки сформований на основі прогнозів Міжнародного валютного фонду, Кабміну та НБУ, передає 24 Канал з посиланням на керівницю аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляру Мустафаєву.

За її словами, середньорічний курс на 2026 рік, що був закладений у проєкту держбюджету, – на рівні 45,7 гривні за долар та 49,4 гривні за євро.

Натомість МВФ очікує, що курс буде на рівні 45,4 гривні у 2026 році, а у 2027 році – на рівні 47,5 гривні.

І попри те, що НБУ не публікує офіційного курсового прогнозу, регулятор у жовтневому інфляційному звіті вказує: у 2026 році дефіцит валюти приватного сектору залишатиметься значним, але з 2027 року почне скорочуватися.

Це відбудеться завдяки зростанню експортного виторгу – насамперед агросектору, металургії, ІТ-послуг та окремих напрямів машинобудування. Водночас імпорт знижуватиметься природним шляхом, включно з енергетичними постачаннями,

– каже Мустафаєва.

Крім того, на ринок впливатиме те, що пропозиція валюти у приватному секторі зростатиме. Це відбуватиметься через збільшення врожаїв і стабільний попит на українську агропродукцію, відновлення активності світової економіки, що підтримає металургів, а також через розширення виробництва озброєння в межах міжнародних проєктів та зростання ІТ-експорту.

Нагадуємо! Станом на 18 листопада, НБУ встановив курс долара на рівні 42,06 гривні. Відповідно до динаміки росту валюти, після спаду ціни на початку жовтня долар поступово рухався до позначки в 42 гривні станом на середину листопада.

Які ризики варто врахувати щодо курсу?

Як пояснює Діляра Мустафаєва, підтримка партнерів залишатиметься критично важливою. У 2026 році очікується, що Україна отримає понад 45 мільярдів доларів допомоги, а у 2027 році – це 39 мільярдів доларів.

За умови продовження євроінтеграційних реформ та співпраці з МВФ, НБУ зможе й надалі компенсувати структурний дефіцит валюти. Це ключ до збереження стійкості ринку,

– зауважила керівниця аналітичного департаменту.

Водночас не варто забувати, що головними ризиками у цій ситуації досі залишатиметься саме воєнні. Йдеться зокрема про інтенсивність обстрілів, руйнування інфраструктури, зниження виробничої активності, нерегулярність зовнішнього фінансування, а також поглиблення міграційних тенденцій.

Зверніть увагу! Саме за рахунок того, що базові припущення справдяться, долар у 2026 – 2027 роках не вийде за межі 48 гривень.

Яким буде курс наприкінці 2025 року?