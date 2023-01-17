Долар подешевшав: який курс в банках та обмінниках
17 січня 2023, 09:56Читать новость на русском
За добу курс долара дещо знизився в банках та обмінниках, а от на чорному ринку залишається без змін протягом декількох днів. Скільки коштує валюту в банках, обмінниках та на чорному ринку, читайте далі.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 17 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,15 гривні (-5 копійок проти 16 січня), а купити за 40,65 гривні (без змін).
До теми Суттєвих змін не буде: курс долара знову знаходитиметься у стабільному "коридорі"
- Готівкове євро банки купують за 42,50 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 43,25 (+5 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,35 гривні (-2 копійки), а продають – за 40,55 гривні (-10 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 42, 90 гривні (-18 копійок), а продаж – 43,34 гривні (-1 копійка).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,45 гривні (без змін), а продаж – 40,56 гривні (без змін).
- Євро купують по 42,65 гривні (без змін), а продають за 42,87 гривні (без змін).
Курс долара цього тижня
Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу зазначила, що ранок 16 січня почався з нової хвиля зміцнення гривні. Разом з тим, на її думку, протягом цього тижня тренд на зміцнення гривні буде потроху слабшати.
І загалом курсовий рух може виявитись різнонаправленим. Разом з тим значних коливань, з огляду на збалансованість ринку, в середині місяця банкірка не очікує.На мою думку, найближчі 7 днів курс долара коливатиметься в коридорі 40 – 40,80 гривень за долар.