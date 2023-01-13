Що буде з доларом на наступний тиждень

Як розповідає 24 Каналу Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), протягом минулого тижня, як передбачалося раніше, курс долара в обмінних пунктах знаходився в межах “коридору” в 40 – 41 гривню за долар.

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Водночас протягом кількох днів спостерігалися незначні курсові “гойдалки”, які все ж не порушили валютні тренди останніх 2,5 місяці.

Деякі фахівці зазначають, що з початку січня помітно зріс попит на готівкову валюту. За оцінками експертів, ця ситуація цілком нормальна і далека від критичної: коливання на готівку в останні 2 – 3 місяці оцінюються в межах 3 – 5%, що є допустимим. Будь-яких інших ознак, які б порушили баланс між попитом і пропозицією на готівкову валюту, наразі немає.

Впродовж наступного тижня ситуація на валютному ринку характеризуватиметься стабільністю і прогнозованістю: курс долара знаходитиметься на рівні 40 – 41 гривні. І за всіма ознаками такий статус протримається щонайменше до кінця січня,

– додає Марченко.

На чому тримається стабільність курсу

Зараз стабільний курс тримається передовсім завдяки таким чинникам:

збереження облікової ставки НБУ на рівні 25%,

збереження офіційного курсу долара стосовно гривні,

макрофінансова допомога країні, що дає змогу покривати дефіцит державного бюджету,

валютні надходження за експорт збіжжя,

зменшення темпів інфляції до рівня контрольованої,

грудневе зростання рівня міжнародних валютних резервів майже на 2% до 28,5 мільярда доларів.

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Крім того, істотний чинник – ефективна протидія ЗСУ ворогові. Ситуація в країні не дає змоги передбачити всі можливі наслідки війни, але економіка країни, попри всі наявні складнощі та виклики, здатна не лише втриматися, а потроху набирати обертів, що обов’язково позначиться на валютному ринку.

Таким чином, зараз майже відсутні ризики для суттєвих змін валютних трендів.

З гривнею буде все добре

За словами нардепа Олександра Маріковського, Україна наразі має достатньо інструментів для підтримки економіки. І хоч послаблення курсу відбулося, гривня пройшла 2022 рік успішно. Національна валюта не так сильно девальвувала, як передбачалося на початку року.

Що стосується цього року, то є прогноз від експертів: українська гривня буде триматися на рівні 41 гривні за долар.

Нагадуємо, що уряд встановив середню планку на рівні 42 гривні за долар. А от розмови про те, що американська валюта може бути по 50 гривень і вище, не є необґрунтованими. Такі прогнози можуть погіршити ситуацію, створивши ажіотаж.